★医者の私生活★肌寒くなり、体調を壊しやすいこの時期、自宅でマネできるお医者さんの健康習慣を調査！寒くなってきている今の季節を健康に過ごすためのテーマは「酸化と糖化」 【出演者】 小島奈津子【今回食事術を教えてくださった医師の先生】赤坂ファミリークリニック伊藤明子先生