★東武百貨店大北海道展★寒くなるこの時期、よりおいしくなる北海道グルメはこれからが本番！今、各地で旬の北海道のグルメを集めた物産展が開催されており、まさに物産展ハイシーズン！ということで秋冬に食べたい最新北海道グルメを調査！今回は年に３回開催、東武百貨店船橋店の大北海道展に潜入！※イベントは終了しています 【出演者】 小峠英二・夏菜・一山本関＜今回紹介した店舗＞★札幌豊平館厨