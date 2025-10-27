27日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝153円13銭前後と、前週末午後5時時点に比べ30銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝178円01銭前後と45銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース