中国商務部によれば、2025年1〜9月期に中国全土で新規に設立された外資系企業は前年同期比16．2％増の4万8921社でした。実行ベースでの外資導入額は前年同期比10．4％減の5737億5000万元（約12兆3000億円）でした。9月の実行ベース外資導入額は前年同月比11．2％増でした。産業別に見れば、2025年1〜9月における製造業の実行ベース外資導入額は1500億9000万元（約3兆2300億円）、サービス業では4109億3000万元（約8兆8400億円）、