きょう正午ごろ、宇都宮市の木造平屋建ての住宅で火事がありました。きょう正午ごろ、宇都宮市今泉で近くに住む人から「一軒家の1階から煙が見える」と119番通報がありました。消防によりますと、火事があったのは木造平屋建ての住宅で、消防車など11台や消防団が出動し、火はおよそ30分後にほぼ消し止められました。住宅には2人住んでいたということですが、外出中だったため無事だということです。警察は出火原因などを詳しく調