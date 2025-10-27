歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。双子の育児について綴りました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「ジェラピケドラえもん〜!!双子で着るとかわいすぎだ〜」「双子ファッションショー」ＳＮＳに綴る中川翔子さんは「ジェラピケドラえもん〜!!双子で着るとかわいすぎだ〜」と、綴ると画像をアップ。続けて「いましか着られないちいさいかわいい服いっぱい」「プレゼントいただきましたあ