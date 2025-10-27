けさ、札幌市で通学途中の小学1年生の男の子2人が軽乗用車にはねられて病院に運ばれました。きょう午前8時すぎ、札幌市白石区の十字路で、20代女性の運転する軽乗用車が横断歩道を渡っていた小学1年生の男の子2人をはねました。男の子2人はけがをして病院に運ばれ、警察によりますと、当時、2人とも会話はできる状態だったということです。また、関係者によりますと、2人は小学校に通学する途中に車にはねられました。現場は信号機