来日しているアメリカのラトニック商務長官と、赤沢経済産業大臣はさきほど歌舞伎座を訪問したあと、首脳会談に向けた昼食会に2日連続で臨みました。ラトニック商務長官は、きょう正午すぎ、歌舞伎座前に到着し、出迎えた赤沢経産大臣の案内を受けました。トランプ関税の交渉担当者として親交を深めた2人は、歌舞伎座の歴史などの説明を興味深そうに聞いていました。赤沢亮正 経済産業大臣「大変、有意義な時間を過ごせていま