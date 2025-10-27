きょう午前、岩手県一関市の住宅敷地内で男性の遺体が発見されました。遺体には爪の痕やかみ傷があり、クマに襲われた可能性があるということです。きょう午前10時40分ごろ、岩手県一関市厳美町で「住民と連絡が取れない」と警察に通報がありました。駆けつけた警察が住宅敷地内で身元不明の男性の遺体を発見しました。遺体には獣による爪の痕やかみ傷が認められ、警察は遺体の状況などから男性がクマに襲われた可能性があるとみて