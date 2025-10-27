【東スポ音楽館】演歌歌手・多岐川舞子が今月２２日にリリースしたシングルが「お別れメランコリー」（作詞・日野浦かなで／作曲・徳久広司）だ。この楽曲は今年３月に亡くなった父親との思い出の一曲でもあるという。――新曲はどんな作品ですか多岐川「男女の別れを歌っている楽曲です。着物を着ながらアルトサックスを吹くというスタイルを前作『京都別れ雨』でやっていたのですが、カップリングで作られていたものだった