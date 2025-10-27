ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）に翌２７日（同２８日）から始まるブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第３戦を前にドジャー・スタジアムで記者会見し、日米報道陣を爆笑させた。大谷がにやっと笑ったのは敵地トロントでの２４日（同２５日）の第１戦の９回のファンから浴びせられたチャントについてだ。７回にＷＳ１号を放った次の打席で待っていたのは大ブーイングではなく、「Ｗｅｄ