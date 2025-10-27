韓国メディアが、キム・ヘソン内野手（26）の現状にいら立ちを見せている。「打率.093の長距離砲センターを外すわけにもいかず...」 大リーグのロサンゼルス・ドジャースは2025年10月26日、敵地ロジャース・センターでワールドシリーズ（WS）第2戦を行い、ブルージェイズに5−1で快勝した。 ドジャース先発・山本由伸投手（27）が、9回完投勝利。打者32人に対し、105球4安打8奪三振1失点（自責1）の快投で、15日のリーグ優勝決定シ