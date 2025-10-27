芝浦工業大学が主催する「第20回 高校化学グランドコンテスト」の最終選考会が、2025年10月25日と26日に芝浦工業大学豊洲キャンパスで開催されました。1位の文部科学大臣賞には、東京都立日比谷高等学校が選ばれました！3位までの3チームには、芝浦工業大学から海外の国際フォーラムへの参加費や渡航費などが支援されます。 芝浦工業大学「第20回 高校化学グランドコンテスト」 「高校化学グランドコンテスト」は