２６日、女子シングルス決勝でリターンする早田ひな。（ロンドン＝新華社配信）【新華社ロンドン10月26日】卓球のWTTスターコンテンダー・ロンドンは26日、ロンドンで女子シングルス決勝が行われ、日本の張本美和が早田ひなを4-3で下し、優勝した。２６日、表彰式に臨む張本美和（左）と早田ひな。（ロンドン＝新華社配信）２６日、女子シングルス決勝でサーブを放つ張本美和。（ロンドン＝新華社配信）