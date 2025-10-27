FOMAREが、12月16日の福岡 BEAT STATION公演を皮切りに、約半年をかけて47都道府県を巡る全国ツアー『OVER TOUR 25-26』を開催する。 （関連：FOMAREが示したこれまでの道のりと力強い決意表明地元 群馬で迎えた初のホール公演） FOMAREが47都道府県ツアーを行うのは、2019年以来2度目となる。同ツアーでは、地元 群馬での高崎芸術劇場 スタジオシアター公演を2026年4月2日に開催するほか、