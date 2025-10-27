インターネットの掲示板に「殺す」などの文章を投稿し脅迫した疑いで高松市の無職の女（64）がきょう（27日）逮捕されました。 警察によりますと女はおととし（2023年）12月31日、インターネット掲示板に埼玉県の40代の男性に対して殺すなどの文章を投稿、さらに今年3月18日にも「男性らに身の危険が及ぶかもしれません」といった文章を投稿し、男性を脅迫した疑いが持たれています。調べに対して女は容疑を否認して