２７日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、この日、トランプ米大統領が６年ぶりに来日し、２８日には高市早苗首相との初の日米首脳会談に臨むことを報じた。コメンテーターで出演の政治ジャーナリスト・田崎史郎氏は、トランプ大統領との初対面前にマレーシアでのＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）関連会議で外交デビューを無事終えた高市首相について「やっぱり、英語がしゃべれるっていうのは