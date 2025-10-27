◇東京六大学野球秋季リーグ戦法大5―0東大（2025年10月27日神宮）法大が5―0で東大を下し、1勝1敗とした。23日に行われたドラフト会議でヤクルトから1位指名を受けた松下歩叶主将（4年）は「4番・三塁」で出場し、6回に今季3号の左越え2ランを放った。「ドラ1」の力を実証するアーチを架けた右の長距離砲は「このリーグ戦でも一番と言っていいぐらいの手応えのある打球でした。いつも以上に集中力を持って入った打席だ