東京ヴェルディは27日、流通経済大学付属柏高等学校のFW大藤颯太が2026年から加入することが内定したことを発表した。2007年8月7日生まれで現在18歳の大藤は身長190センチメートルのFW。千葉県印旛郡出身で、成田SCから流通経済大柏に所属している。来季加入が内定した大藤は東京Vのクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。「2026年より東京ヴェルディに加入することになりました、流通経済大学附属柏高校の