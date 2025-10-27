¥À¥¤¥½¡¼¤Î¥¹¥È¥¢¥½¥ó¥°¡ÖHAPPY PRICE PARADISE -¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ÎÊª¸ì-¡×¤¬¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¾§¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£(º¸¤«¤é)Æþ»³¥¢¥­»Ò¡¢ÂçÀîÍ¥±©¡¢²ÏÌîËüÎ¤Æà¡ÖHAPPY PRICE PARADISE -¤¢¤ë¤ªÅ¹¤ÎÊª¸ì-¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é¥À¥¤¥½¡¼Å¹Æâ¤ÇBGM¤È¤·¤ÆÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡£¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥À¥¤¥½¡¼Å¹Æâ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë±ÇÁü¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯11·î¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎJOYSOUND¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê