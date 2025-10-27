ITZYが、再契約後初となるカムバックに乗り出す。【写真】イェジ、10万円超えTシャツ着て日本の焼肉屋にITZYは11月10日、新ミニアルバム『TUNNEL VISION』と同名のタイトル曲をリリースし、カムバックする。これに先立ち、トレーラーやトラックリスト、プロモーションスケジューラー、コンセプトフォトなど、多彩なティザーコンテンツを順次公開してきた。10月27日には公式SNSを通じて『TUNNEL VISION』の「MIX-TRACK」映像を投稿