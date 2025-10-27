韓国のガールズグループ・ＳＡＹＭＹＮＡＭＥのＨＩＴＯＭＩこと本田仁美（２４）が２７日、都内で開催された韓国スキンケアブランド「ＳＡＭ，Ｕ」ブランド体験レセプションパーティーに特別ゲストとして出席した。ＨＩＴＯＭＩは、白い肌が際立つミニ丈のワンピースでトレードマークの明るい髪色で登場。「今、韓国に住んでいるけどすごく寒い」と近況を明かした。今年１年の活動を振り返り、「私個人としては挑戦の年