日本野球機構（ＮＰＢ）は２７日、１１月１５日に行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に、ロッテ・西川史礁外野手を追加招集すると発表した。２４年度ドラフト１位でロッテ入り。ルーキーイヤーの今季は１０８試合の出場で打率・２８１、３本塁打、３７打点の成績を残した。来年３月にＷＢＣを控える侍ジャパンは今年１１月６日から１２日まで宮崎強化合宿を行う。１０日に広島と練習試合を行っ