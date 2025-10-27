お笑いタレント・有吉弘行（51）が26日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。お笑いコンビ・ダチョウ倶楽部の寺門ジモン（62）をイジッた。今回は、ロケ後に焼肉店で打ち上げ。肉好きのジモンの話になると、タレント・しみけんは「タンはすぐに食べちゃいけないんですって。何度もジモンさんと一緒に行かせてもらったんですけど、“食べるな！”って」と肉の焼き加減をめぐり怒られたことがあ