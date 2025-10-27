２７日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、高市政権で小泉進次郎農水相に代わって４３歳の若さで抜擢された鈴木憲和農水相のコメ対策について報じた。石破政権下での増産から需要にあった生産へ方針転換したとも見える鈴木氏について、コメンテーターで出演の政治ジャーナリスト・田崎史郎氏は「結構、あんまり人の言うことを聞かない人」と、いきなりコメント。「彼の名前が知れ渡るようにな