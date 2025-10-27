¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î2025Ç¯10·î20ÆüÊüÁ÷¤Ç¡¢½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢·ãÏÀ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Û¤È¤ó¤É¸ýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°¤µ¤ó¤È·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤µ¤ó¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¤¬¡¢27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÀ¤½±ÌäÂê¤Ç·ã¤·¤¯ÂÐÎ©20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤­¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÄê¿ôºï¸º¤è¤êºÐÈñºï¸º¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐÀ¤½±¤â¤Ê¤¯