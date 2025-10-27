米10年債利回り16日来高水準、米中進展で安全資産需要後退 米10年債 4.0334 + 0.0327(+ 0.82%) ※時間外 時間外で米10年債利回りは上昇幅を拡大、今月16日以来の高水準。米中協議進展を受け安全資産需要が後退しており債券価格下落している（利回りは上昇）。