日本ハムから２位指名を受けた大院大のエドポロ・ケイン外野手（４年）が２７日、同大学内で指名あいさつを受けた。栗山英樹ＣＢＯがドラフト会議で付けた「共に天下を！」とのメッセージが添えられた球団関係者用のパスをプレゼントされ「ここから頑張るぞという気持ちになりました」と気を引き締めた。同席した大渕隆スカウト部長は「栗山ＣＢＯは『力のある選手だという評価をしている』」とした上で「当たったときの飛距離