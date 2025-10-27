俳優の前田敦子（３４）が２７日、都内で開催された韓国スキンケアブランド「ＳＡＭ，Ｕ」ブランド体験レセプションパーティーに特別ゲストとして出席した。白で統一されたノースリーブの衣装で登場した前田。最近の美容で大事にしていることを問われると、前田は「今日もこの後、ちょっとお仕事で韓国に行く。美容医療もすごく好きで、韓国美容は月に１回ぐらい行けたらいいなと思っている。それが今のご褒美でもありルーティ