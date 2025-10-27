東京都交通局が、毎年恒例の感謝イベント「都営フェスタ」を、2025年11月15日(土)に、東京都板橋区の志村車両検修場にて開催します。今年は「都営フェスタ2025 in三田線」として、普段は入れない車両工場見学や車両撮影会などが実施されます。入場は無料で、車両撮影会や工場見学や体験コーナーなどの様々なイベントを楽しむことが出来ます。（一部の体験イベントは特設サイトからのWEB応募が必要です。）今年は三田線だ！都営フェ