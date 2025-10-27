10月26日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」の千葉ジェッツvsサンロッカーズ渋谷で、富樫勇樹が前人未到のB1史上初個人通算1200本目の3ポイントを成功させた。 大記録まであと3本と迫ったこの試合、富樫は第1クォーターに幸先良く2本を決めると、第2クォーターの残り4分41秒に得意の右ウイングから射抜き、千葉JのホームLaLa arena TOKYO－BAYは大歓声