ソリトンシステムズは続急伸している。引き続き高市政権に関連したサイバーセキュリティー関連として物色されていることに加えて、この日はウクライナで遠隔施工を実証したと発表しており、これを材料視した買いが入っている。 国土交通省が主導する「日ウクライナ・国土交通インフラ復興に関する官民協議会」（ＪＵＰＩＴｅＲ）の取り組みの一環として行われたもので、現地の複数のＬＴＥ回線を束ねることで、