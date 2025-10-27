いわきFCは27日、神村学園高のDF中野陽斗(3年)が来季加入内定となったことを発表した。中野は今年度の神村学園でキャプテンを担当しており、全国高校総体(インターハイ)では全試合に先発出場して初優勝に貢献した。5月にはU-18日本代表に招集され、9月のU-20ワールドカップはトレーニングパートナーとして帯同した。以下、クラブ発表プロフィールとコメント●DF中野陽斗(なかの・はると)■生年月日2007年5月6日(18歳)■出身