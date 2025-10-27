カンボジア現地の暗号資産取引所と韓国国内の取引所の間で、ドル建てステーブルコインの流出入が昨年急増したことがわかった。【写真】カンボジアで“怪死”したセクシー韓国美女カンボジアの犯罪組織がマネーロンダリングや不法な海外送金などのルートとして悪用した可能性があるという指摘が出ている。10月27日、国会政務委員会所属の「国民の力」イ・ヤンス議員が金融監督院から提出を受けた資料によると、昨年、韓国国内の5大