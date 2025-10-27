BTSのV（ヴィ）が、アメリカ・ハリウッドで現地時間10月26日に開催された『VOGUE WORLD 2025: HOLLYWOOD』に出席。グレースーツのコーディネートで魅了した。 【動画・写真】BTS Vがハリウッドにグレースーツ+ハットコーデで登場！①②【動画】Vがジェームズ・ディーンをオマージュ ■つば広ハットを被ったBTS V 100年以上の歴史を誇る映画スタジオ、パ