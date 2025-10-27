漫画『満州アヘンスクワッド』で作画を担当している鹿子（しかこ）さんが体調不良のため、今後、作品を不定期連載の形で掲載することを『ヤングマガジン』の編集部が27日、発表しました。ヤングマガジン公式Xによると、鹿子さんの体調を鑑み、編集部と鹿子さん、原作者の門馬司（もんま・つかさ）さんとの協議の結果、『週刊ヤングマガジン』48号（10月27日発売）より不定期連載という形に掲載ペースを変更するということです。鹿