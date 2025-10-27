トヨタ自動車が２７日発表した２０２５年度上半期（４〜９月）の世界販売台数（トヨタ、レクサス両ブランド）は、前年同期比４・７％増の５２６万７２１６台で、年度上半期として過去最高を更新した。北米や中国などでの販売が好調だった。国・地域別では、北米が１０・５％増の１５１万１５７８台、中国が５・５％増の９１万４３４２台だった。いずれもハイブリッド車（ＨＶ）の売れ行きが好調だった。米国向けの輸出台数は２