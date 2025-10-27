トヨタ自動車が27日、2025年度上半期の生産や販売台数の実績を発表した。トヨタ自動車レクサス含む）の2025年4月から9月の世界販売台数は、前の年の同じ時期と比べて4.7％増え、526万7216台だった。うち、海外での販売台数は5.6％増え、455万3249台で、いずれも同じ時期として過去最高。アメリカの自動車関税の発動前の駆け込み需要が一部見られたほか、北米や中国で販売が好調なことに加え、ハイブリッド車の需要が高いことが背