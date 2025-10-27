東京ディズニーランドのスペシャルメニュー東京ディズニーランドのクリスマスメニューは、サンタクロースの帽子をかぶったミッキーマウスをイメージしたタルト付きのセットメニューや、3つのスウィーツをワンプレートで食べられるデザートセット、自分で飾り付けられるブッシュ・ド・ノエルなど、スウィーツが充実したメニューがラインナップ！ 今回はテーマランドごとにご紹介します。ワールドバザール海老とズッキーニのタルタル