【モデルプレス＝2025/10/27】乃木坂46の奥田いろはが10月26日、自身のInstagramを更新。海賊風コスプレを披露し、話題となっている。【写真】20歳乃木坂46「絵になる」話題の海賊風コスプレ姿◆奥田いろは、海賊風コスプレ披露 奥田は「ハロウィンミーグリ第一弾」とコメントし、海賊風のコスプレを公開。ブラウンのつばが外に折れ曲がったパイレーツ帽子、素肌が際立つノースリーブのインナーの上にブラウンのベスト、ボルドーの