◆サッカー◇全国高校選手権北海道大会第４日▽準決勝札幌大谷４―０札幌創成（２７日・大和ハウスプレミストドーム）昨年の北海道優勝校・札幌大谷が快勝し、連覇まであと１勝とした。前半３分にＦＷ遠藤煌太（３年）のヘディング弾で先制。その後もＦＷ吉田朝陽（３年）の２得点などで突き放し、４―０で札幌創成を破った。今大会の３試合全てでゴールを挙げている吉田は「お互いに全校応援の中で戦って、緊張感もある