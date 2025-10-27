西武は２７日、田村伊知郎投手、元山飛優内野手、野村大樹内野手に来季の契約を結ばないと通告したと発表した。田村は報徳学園、立教大を経て２０１６年ドラフト６位で入団。今季は若手の台頭もあり、２０試合の登板にとどまった。元山は佐久長聖、東北福祉大を経て２０２０年ドラフト４位でヤクルトに入団し、２３年オフにトレードで西武に移籍。今季は途中出場が主で、４９試合で打率１割５分３厘の成績だった。野村大は