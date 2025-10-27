◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―ヤクルト（２７日・西都）巨人の山瀬慎之助捕手が同点適時打を放った。「９番・捕手」で先発出場。０―１の４回２死一、二塁の好機で２番手・坂本から左前に適時打を放ち、二塁走者の門脇が生還した。３回先頭の第１打席では左中間を破る二塁打を放っていた山瀬。２６日の韓国斗山戦（生目第２）でも二塁打含む２安打を記録しており、２戦連続マルチ安打とバットでアピールを続けてい