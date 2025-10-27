モントワールが展開する「バズーカキャンディブランズ」から、新商品『ジューシードロップグミディッパー』が登場します。スティック状のグミを甘酸っぱいシロップにディップして楽しむ新感覚のお菓子です☆2025年10月27日(月)より一部量販店で先行発売、11月25日(火)より全国で一般発売されます。 モントワール「バズーカキャンディブランズ ジューシードロップグミディッパー」  “食べられるエンターテインメン