「King＆Prince」の郄橋海人（26）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。超大物から説教をされたという過去を明かした。番組では郄橋をよく知る人物としてお笑いコンビ「野生爆弾」のくっきー！に事前取材を実施。くっきー！は同局「坂上どうぶつ王国」で共演する高橋について、VTRに「コメントするのが大体的を得ていない」などとダメ出しした。これについて郄橋は