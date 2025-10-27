ニューストップ > 国内ニュース > 面識ある女性にわいせつな行為をした疑い 熊本市職員を逮捕、容疑否… 熊本県 公務員 わいせつ・性犯罪 国内の事件・事故 共同通信 面識ある女性にわいせつな行為をした疑い 熊本市職員を逮捕、容疑否認 2025年10月27日 13時23分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 熊本中央署は27日、不同意わいせつの疑いで47歳の熊本市職員を逮捕した ビジネスホテルで面識のある20代女性の体を触るわいせつな行為をした疑い 職員は「わいせつな行為をしようとは考えていない」と否認している 記事を読む おすすめ記事 生徒にSNSで4千通、教諭停職 岐阜県立高、「大好き」 2025年10月24日 13時33分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 【さつまいもで】むっちりほっくほく！ワタナベマキさんの『鬼まんじゅう』せいろで簡単 2025年10月26日 10時0分 与沢翼氏、“婚活スタート”宣言もドン引き反応…「20代」「スタイル良い子」「好みはグラビア」重なる条件に呆れの声も 2025年10月26日 17時39分 「歯が黄ばんでて気になる」視聴者困惑…寛一郎『ばけばけ』で見せた“顔の違和感”、『あさイチ』で告白していた理由とは 2025年10月26日 16時34分