高市早苗首相（64）が24日に行った所信表明演説での「ヤジ騒動」が、政治家の品位を問う大問題に発展している。壇上で首相が国の方針を語ろうとする中、議場からは「裏金問題の説明を！」「暫定税率を廃止しろ！」といった激しいヤジが飛び交い、演説が何度も妨害された。テレビ中継を見ていた国民からは、「演説が全く聞こえない」「人の話を聞けないのか」と怒りが爆発し、Xには早々に「ヤジ議員」というワードがトレンド入