セブン−イレブン・ジャパンは、UCC上島珈琲と共同開発した「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」を10月28日から全国のセブン−イレブンで順次発売する。水素焙煎コーヒーは4月にUCC上島珈琲が世界で初めて量産化した。今回、その技術を提供してもらい、セブンカフェの新しい味わいとして発売する。水素焙煎では、低い温度帯でも安定的に火力を調整可能であることを活かし、弱火も使ってじっくりと焙煎している。雑味が少なく、澄んで