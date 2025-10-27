ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「「あなた」のうれしい」の一環として、ひとくちで3度のしあわせを感じられる11種類のチョコスイーツをデザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子などさまざまなカテゴリーで展開する、「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーンを全国のファミリーマート約1万6400店で10月28日から開催する。「ファミマがチョコだらけ！」は、デザートやパン、アイス、