JR東日本商事は、「Suicaのペンギン Yogibo Hugger」を、10月31日から予約販売する。この商品は、10月31日から、JR東日本の通販サイト「JRE MALL ショッピング」TRAINIART（トレニアート）JRE MALL店において、予約販売を開始する。なお、TRAINIART（トレニアート）公式LINEでは、友だち会員限定で、先行予約販売を実施する。商品の届けは12月中旬以降順次発送予定となる。Suicaのペンギンが“快適すぎて動けなくなる魔法のソファ